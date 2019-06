Il Napoli sfida l'Inter per Lukaku. Azzurri favoriti dal Decreto Crescita

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli, racconta la Gazzetta dello Sport, ha sondato la pista Romelu Lukaku col Manchester United. I Red Devils chiedono 70 milioni di euro per il cartellino del centravanti belga su cui da tempo c'è anche l'Inter di Antonio Conte.

Il Decreto Crescita dalla parte azzurra - L'idea Lukaku, si legge, è nata anche grazie al Decreto Crescita varato dal governo che concede importanti sgravi fiscali alle aziende pronte ad assumere lavoratori in arrivo dall'estero. Per le aziende del sud in particolare è previsto un risparmio importante dal punto di vista della tassazione e in quest'ottica il Napoli pagherebbe solo il 10% sull'ingaggio del giocatore. Se Lukaku chiede uno stipendio netto da 10 milioni, in pratica il Napoli ne spenderebbe al lordo solo 11, son un risparmio di circa 7 milioni annui rispetto al vecchio regime fiscale. Sugli eventuali 3 anni di contratto il club di De Laurentiis potrebbe quindi risparmiare oltre 20 milioni di euro, anche se la quadra generale deve ancora essere trovata. Soprattutto per quanto riguarda i diritti d'immagine che Lukaku ha affidato alla società americana Rocnation.

Il cartellino - Come detto lo United chiede 70 milioni per lasciar partire il centravanti e l'idea del Napoli è quella di proporre un pagamento dilazionato su 4 anni. Con un incidenza, fra cartellino e stipendio, di circa 25 milioni di euro all'anno per il prossimo quadriennio.