Il Napoli si appella all'articolo 55 per evitare il 3-0 a tavolino: prevede la causa di forza maggiore

vedi letture

Continua l'attesa per il verdetto su Juventus-Napoli, la gara che non si è giocata e che in questo momento non ha ancora un risultato, neanche a tavolino. Il punto su cui fanno forza le argomentazioni difensive del Napoli, le cui memorie sono state analizzate dai colleghi de Il Mattino, per evitare il 3-0 e il conseguente punto di penalizzazione, è l'art. 55 delle NOIF: in particolare, prevede la causa di forza maggiore (la cui declaratoria è di competenza del Giudice Sportivo) quale eccezione per poter evitare le conseguenze previste in caso di mancata partecipazione alla gara. Una circostanza che il club azzurro ritiene di aver provato in virtù delle indicazioni ricevute dall'Asl.