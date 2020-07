Il Napoli si defila per Rashica: adesso Rangnick è pronto a portarlo al Milan

La salvezza del Werder Brema cambia i piani dei club italiani intorno al nome di Milot Rashica, da tempo obiettivo del Napoli che però piace molto anche a Rangnick e dunque al Milan. Con la retrocessione il suo cartellino sarebbe costato 15 milioni di euro grazie a una clausola sul contratto, che però è salita a 20 a causa della permanenza in Bundes. Per questo gli azzurri hanno mollato un po' la presa, cosa che non hanno fatto i rossoneri su espressa richiesta del futuro allenatore/dirigente, che vedre il kosovaro come giocatore perfetto da inserire in un possibile 4-2-3-1, ma anche come esterno nel 4-4-2. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.