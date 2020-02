vedi letture

Il Napoli spinge per il rinnovo di Mertens: Giuntoli si muove per arrivare all'accordo

Dries Mertens e il rinnovo con il Napoli: una telenovela che prosegue da tempo ma che prima o poi verrà sistemata, in un senso o nell'altro. Adesso gli azzurri spingono forte per arrivare al nuovo accordo con il belga, capocannoniere in stagione del club di De Laurentiis. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in prima persona si sta spendendo per arrivare a un'intesa, ovviamente sotto l'attenta regia di Aurelio De Laurentiis a cui spetterà l'ultima parola prima dell'eventuale firma.