Il Napoli straccia i record e si regala Osimhen: chi è il bomber arrivato dalla Nigeria

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a scommetterci. Victor Osimhen può diventare nuovo simbolo del nuovo Napoli di Rino Gattuso. Gli oltre 80 milioni (bonus compresi) che il Napoli ha deciso di investire per l'attaccante nigeriano hanno stracciato qualsiasi precedente record di spesa, basterebbe questo a far capire le aspettative che il club azzurro ripone nel classe '98 in vista dell'immediato futuro.

La sua storia - E' nato nella caotica Lagos, capitale della Nigeria, Victor Osimhen. L'infanzia, come per molti ragazzi nati in quelle latitudini, non è stata affatto semplice. Delle bottigliette d'acqua vendute ai semafori per sopravvivere si è detto e scritto, ma più in generale Osimhen ha sempre dovuto inventarsi modi e lavori per sopravvivere. Quando era ancora ragazzino e cercava scarpette per giocare a calcio in mezzo ai rifiuti, arrivò nella Strikers Academy, il preludio al grande calcio. Poi, dopo poco meno di una decina d'anni, ecco la chiamata del Wolfsburg: in Germania il suo sogno rischiò seriamente di complicarsi. Un ambientamento complicato e una rara forma di malaria ne compromisero il rendimento e i tedeschi ci misero poco a disfarsene. Nel 2018 ci puntò forte il Charleroi, in Belgio, prima del passaggio al Lille l'anno successivo. Il resto è storia più o meno nota, con le conferme arrivate in terra transalpina e l'arrivo, prepotente e convinto, del Napoli.

I numeri nell'ultima stagione - In Ligue 1 è andato bene, Osimhen. Nelle 27 partite giocate prima del definitivo stop imposto dalle autorità, aveva segnato 13 gol e regalato 5 assist. Extra campionato erano arrivati 2 gol in Champions League, 2 in Coppa di Lega e 1 in Coppa di Francia. Numeri buoni, anche se certamente migliorabili. Non scordiamoci comunque che Osimhen deve ancora compiere 22 anni, il tempo è tutto dalla sua parte. Il Napoli spendendo una cifra così importante ha fatto valutazioni soprattutto legate al potenziale: con una squadra che gioca per lui e con uno come Mertens a "coprirgli" le spalle, di certo le sue medie non potranno far altro che migliorare. Almeno questo è quel che sperano Gattuso, De Laurentiis, Giuntoli e tutti i sostenitori azzurri.