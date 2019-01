Il Napoli torna alla carica per Stanislav Lobotka: secondo quanto riferito da Sky, il club azzurro avrebbe offerto al Celta Vigo 2 milioni di euro per il prestito oneroso, più 18 per il diritto di riscatto, per avere sin da subito il centrocampista slovacco. La richiesta degli spagnoli si attesta sui 30 milioni, alzando un po' l'offerta (5+20), il Napoli potrebbe andare a segno.