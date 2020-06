Il Napoli vince e convince. La marcia in più di Gattuso tra titolari e panchina lunga

Il Napoli lancia un altro segnale alla Serie A. La squadra di Gattuso, vincendo contro la SPAL al San Paolo, conquista infatti altri tre punti che le permettono di rimanere agganciata al treno europeo. Il 3-1 rifilato agli uomini di Di Biagio, del resto, arriva a corredo di un periodo estremamente positivo: oltre alla conquista della Coppa Italia, infatti, gli azzurri sembrano aver trovato il giusto equilibrio in campo, in modo da sfruttare a pieno l'ampio potenziale a disposizione tra titolari e riserve.

Tra i protagonisti della vittoria, in questo senso, ci sono le grandi firme come Mertens - sempre più top scorer del Napoli - o come Fabian Ruiz. Lo spagnolo contro la SPAL è tornato ad essere decisivo pur senza segnare, in una rosa che ad ogni modo - come detto - può contare anche su alternative di qualità in panchina. A Verona è stato Lozano, stavolta ci ha pensato Younes a mettere in ghiaccio la vittoria dopo pochissimi secondi dal suo ingresso in campo.

E adesso? Il percorso del Napoli appare chiaro: fare più punti possibili nelle gare che restano, senza calcoli, e vedere cosa succede là davanti in classifica. E la conferma, come se non bastasse, arriva direttamente da mister Gattuso nel post gara: "Qualificazione in Champions? Più di questo non possiamo fare...".