Il Napoli vince senza fatica: poker contro il Frosinone, Milik scatenato

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso la sfida fra Napoli e Frosinone. La squadra di Ancelotti si libera dei ciociari con un secco 4-0: Zielinski e Ounas nel primo tempo, doppietta di Milik nella ripresa.

TURNOVER PER ANCELOTTI - Carlo Ancelotti pensa alla Champions League e contro il Frosinone manda in campo diverse seconde linee. Debutto assoluto fra i pali per Meret, in difesa c'è Luperto. Torna titolare anche Ghoulam, dal primo minuto c'è anche Ounas.

DOMINIO AZZURRO NEL PRIMO TEMPO - La prima frazione di gioco è totalmente di marca azzurra. Il vantaggio azzurro non tarda ad arrivare: dopo 7 minuti di gioco Zielisnki torna al gol e sblocca la gara. Diagonale sinistro imparabaile per Sportiello dopo una serie di rimpalli in area di rigore. Il Napoli continua a fare la partita e costringe il Frosinone a restare nella propria area di rigore. Tuttavia il raddoppio non arriva: ci pensa Ounas nel finale con una botta di sinistro da fuori area a regalare la seconda rete agli azzurri. Decisiva la deviazione di Ariaudo.

NELLA RIPRESA LA MUSICA NON CAMBIA - Nel secondo tempo le cose non cambiano. Il Napoli continua ad attaccare, il Frosinone si difende e prova, con un po' più di successo rispetto al primo tempo, a ripartire in contropiede. Il club azzurro continua a spinge ed alla fine trova il gol che di fatto chiude i conti. Ci pensa Milik con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

GIORNATA DI PRIME VOLTE - Debutto per Meret, Luperto titolare per la prima volta, Ghoulam torna dal primo minuto. Tutto qui? No, perché nella ripresa arriva un altro debutto assoluto nel Napoli, quello di Amin Younes.

POKER AZZURRO, DOPPIETTA PER MILIK - L'attaccante polacco ci ha preso gusto. Dopo la rete del 3-0, la prima di testa del Napoli di questa stagione, Milik si ripete e trova il quarto gol azzurro. Entrambe le reti del polacco sono arrivate su assist di Ghoulam, un altro giocatore fondamentale tornato a disposizione di Ancelotti dopo una lunga assenza.

STRISCIA POSITIVA -Il Napoli vince anche con il Frosinone, sono otto i risultati utili consecutivi per gli azzurri: sei vittorie e due pareggi per i ragazzi di Ancelotti, che si avvicinano nel migliore dei modi alla gara di Anfield con il Liverpool.