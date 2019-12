Il Natale della Roma: tra relax, mercato e nuovi inizi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma va in vacanza. Poco meno di dieci giorni prima di rimettersi al lavoro a Trigoria, ma abbastanza per ricaricare le pile in vista della seconda metà di stagione. I giallorossi, che torneranno ad allenarsi il 30 dicembre, si sono divisi come sempre tra mete esotiche e il ritorno a casa.

IL SÌ DI GIANLUCA – Ieri, però, è stato il grande giorno per Mancini. Il difensore della Roma ha portato all’altare la sua Elisa, con cui è fidanzato da 5 anni. La data scelta non è un caso. Il 23 è il numero della vita per il Mancio, ereditato dal suo idolo Materazzi, ma anche ricorrenza dell’incontro con la sua compagna. La cerimonia, che si é svolta a Firenze, ha visto tra i presenti anche i compagni Spinazzola, Cristante e Pellegrini.

FUGA NATALIZIA – In molti, invece, hanno scelto di lasciare la Capitale. Il primo a “scappare” dall’altra parte del mondo è stato Justin Kluivert. L’olandesino ha scelto l’isola caraibica di Curaçao, dove si sta divertendo nel residence con piscina affittato insieme agli amici. Capitan Florenzi è partito questa mattina insieme alla moglie Ilenia per le Maldive, un classico, rilassandosi in aereo con “Il marchese del grillo”. Altro must tra i calciatori è Dubai, meta scelta da Perotti, Zaniolo e Dzeko.

CASA DOLCE CASA – L’uomo del momento in casa giallorossa è Paulo Fonseca. Il tecnico passerà le vacanze con la moglie – che festeggerà il Natale a gennaio perché ortodossa – dividendosi tra Ucraina e Portogallo (dove incontrerà i figli avuti dal precedente matrimonio). Il direttore sportivo Petrachi, da buon uomo del sud, ha scelto il calore di casa sua a Lecce per passare le feste. Come lui anche Veretout, Pastore e Under. Per il diesse, peró, sarà un riposo a metà perché impegnato con il mercato che riprenderà il 2 gennaio. Tanti i nomi che si fanno in entrata e in uscita: da Kalinic a Pastore, passando per lo scontento Spinazzola e Florenzi. Quest’ultimi due sarebbero nel mirino del Valencia, ma difficilmente si muoveranno in questa sessione di trattative. Due sono i nomi in entrata, entrambi per l’attacco e solo qualora partisse il centravanti croato. Il primo è Petagna della Spal e l’altro Mariano Diaz del Real Madrid. I prossimi giorni chiariranno di più le necessità della Roma.