Il Newell's denuncia la Roma alla FIFA. Gli argentini reclamano oltre 2 milioni per Ponce

Problemi per il Newell's Old Boys che a cascata potrebbero ripercuotersi sulla Roma. La FIFA ha stabilito che il club di Rosario non potrà acquistare giocatori per le prossime tre finestre di mercato. Questo perché il club non avrebbe pagato la somma accordata con i cileni dell'O'Higgins per il trasferimento di Cristian Insaurralde. Il club argentino è pronto a fare ricorso e ha sottolineato come lo stesso abbia denunciato alla FIFA casi di mancati pagamenti ricevuti, citando il caso i Ezequiel Ponce. Il giocatore fu acquistato dalla Roma e il Newell's si aspetta 2,5 milioni di euro.

Ripercorriamo i fatti: la Roma acquista Ponce dal Newell's nell'agosto 2015. Gli argentini si riservano il 40% sulla futura rivendita del giocatore. La Roma vende Ponce allo Spartak Mosca e nell'operazione è inserito e per la stessa cifra Andrea Romagnoli. Costo complessivo 3 milioni. Il Newell's contesta il trasferimento, assicurando che la Roma abbia voluto far passare che il giocatore è stato pagato per la metà della cifra realmente pagata. In questo modo la Roma avrebbe trovato il modo per dare meno soldi (1,2 milioni di euro) al Newell's.