Il no a Rugani chiude altre piste. Roma, niente spese folli per la difesa

Spunti e riflessioni, tracce di mercato e trattative impossibili. Sono tante le indicazioni estrapolabili dalla lunga intervista concessa dal ds della Roma Monchi alla Gazzetta dello Sport. Fra queste anche una che riguarda il futuro della difesa giallorossa. Forse scontata, ma comunque degna di nota: perché nel calderone di nomi trattati dal dirigente di San Fernando c'è anche quello di Daniele Rugani, centrale della Juventus stimato sia da lui che dal tecnico Eusebio Di Francesco. "Impossibile, adesso e dopo. La Juve ha rifiutato 40 milioni dal Chelsea, noi non possiamo spendere tanto per un difensore", il pensiero espresso. Frasi che tolgono l'ex Empoli dalla lista di mercato giallorossa, ma non solo lui. Perché se Rugani, valutato oltre 40 milioni, non è alla portata della Roma allora anche tanti altri obiettivi per la difesa sono da eliminare a prescindere. Sicuramente lo è Matthijs De Ligt, prospetto accostato ai giallorossi nei mesi scorsi che l'Ajax valuta 70 milioni. Ma non solo lui. Continuando con queste prestazioni anche Joachim Andersen della Samp richia di avvicinarsi a certe cifre, mentre per ammissione dello stesso Monchi Gianluca Mancini dell'Atalanta può diventare pista calda in vista dell'estate. Così come Kabak, talentino classe 2000 del Galatasaray.