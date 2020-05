Il no di Arthur non spaventa il Barça. Priorità Pjanic, può arrivare senza contropartite alla Juve

Dopo il no di Arthur alla Juventus in favore di una permanenza al Barcellona, le due società mantengono vivi i contatti per quanto riguarda la trattativa Miralem Pjanic, racconta il Mundo Deportivo. I blaugrana, storia oramai nota, hanno individuato nel bosniaco il profilo numero 1 per rinforzare il centrocampo di Setien e lo stesso giocatore avrebbe addirittura già un accordo di massima con i catalani. L’operazione però, secondo i piani iniziali, si sarebbe dovuta chiudere con il brasiliano come pedina di scambio. Opzione a quanto pare tramontata, visti gli ultimi aggiornamenti.

Il Barça però non molla Pjanic, anzi: secondo il quotidiano spagnolo i blaugrana non hanno cambiato idea e faranno di tutto per portare Pjanic al Camp Nou. I dirigenti proveranno ad inserire altri giocatori graditi alla Juventus nell’operazione, ma nel caso in cui non dovesse essere trovata la quadra il Barcellona sembra comunque pronto a pagare per intero il cartellino del 5 bianconero.