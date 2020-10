Il numero uno della FIFA Gianni Infantino positivo al Covid-19: "Sintomi lievi, è in isolamento"

vedi letture

Anche il numero uno della FIFA Gianni Infantino è positivo al Covid-19. A comunicarlo la stessa FIFA, che parla di un Infantino con sintomi lievi e in questo momento in auto-isolamento. Infantino rimarrà adesso in quarantena per almeno dieci giorni.