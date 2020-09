Il nuovo Benevento 2020/21: Caprari e Lapadula rafforzano l'attacco di Inzaghi

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO BENEVENTO - In porta il titolare inamovibile è Lorenzo Montipò. La coppia centrale difensiva sarà formata da Glik e Caldirola, con Barba primo sostituto. Sulle fasce, al momento, Letizia e Foulon sono i titolari, anche se Maggio è una opzione da tenere in considerazione. A centrocampo, fuori per due mesi Viola, il trio titolare sarà quello formato da Schiattarella, Ionita ed Hetemaj, con Dabo primo sostituto. Occhio anche ad Improta, che all'occorrenza può agire da mezzala. In attacco, Sau, Lapadula e Caprari, con Insigne pronto ad insidiare l'ex Cagliari.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, Foulon, Caldirola, Glik, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Sau, Caprari; Lapadula.

QUELLO CHE MANCA - Radiomercato racconta di un Benevento intenzionato a regalare almeno un altro profilo offensivo a Pippo Inzaghi. I nomi? Tanti e diversi, da Cornelius e Gervinho fino al sogno Justin Kluivert.