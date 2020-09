Il nuovo Bologna 2020/21: c'è Palacio come riferimento davanti. Fuori Medel per squalifica

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO BOLOGNA - Tante conferme nel Bologna targato Mihajlovic pronto a inaugurare la stagione 2020/21 a San Siro contro il Milan. De Silvestri sarà l’unico volto nuovo del probabile undici titolare che vedrà l’accentramento di Tomiyasu a far coppia con Danilo in difesa, Dijks sulla corsia di sinistra e Skorupski tra i pali. In mediana si va verso la conferma della coppia Dominguez-Schouten provata da Sinisa nell’ultimo test con l’Entella, mentre le chiavi dell’attacco saranno affidate al solito trio Orsolini-Soriano-Barrow alle spalle dell’instancabile Palacio. Non sarà della sfida Medel che deve ancora scontare un turno di squalifica.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

QUELLO CHE MANCA - La difesa è puntellata, in arrivo anche il giovane scozzese Aaron Hickey dall'Heart come vice Dijks. Da non escludere, però, un altro centrale. La priorità adesso è far partire Federico Santander e trovare un centravanti, tra i nomi anche quello dello svincolato Fabio Borini. Due obiettivi confermati all'estero: Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev e Tomas Badaloni del Godoy Cruz.