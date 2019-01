Il nuovo Bologna di Inzaghi. Manca soltanto un tassello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filippo Inzaghi cambia il Bologna. Spinto anche dal mercato, nel derby emiliano contro la SPAL il tecnico ha decisamente rimescolato le carte. Niente più 3-5-2, spazio a un 4-3-3 in cui di un vero centravanti si può anche fare a meno, almeno a leggere lo schieramento iniziale e in attesa degli esiti. È la grande chance di Riccardo Orsolini, anzitutto: l'ex Ascoli è stato finora un punto interrogativo per i rossoblù, pesce fuor d'acqua nel centrocampo a cinque. Perfetto, invece, in un attacco a 3: lo stesso modulo dove ha fatto sfaceli nelle Marche, tanto da convincere la Juventus a puntare su di lui.

Ci sono gli acquisti, poi, dietro le scelte: perché un centrocampo a tre dà spazio alla libertà di Roberto Soriano, che a Torino non ha fatto benissimo imballato anche nel mazzarriano 3-5-2. E anche Nicola Sansone, tornato in Italia dal Villarreal, rende al meglio nel tridente, più che da seconda punta. Manca un tassello, però: un terzino destro di ruolo. Non a caso, è questa la grande richiesta di SuperPippo, che aspetta a braccia aperte Martin Caceres: oggi in campo va Arturo Calabresi, talentuoso ma fuori ruolo. C'è Mattiello, ma negli equilibri della squadra non sempre avere due terzini offensivi può funzionare. Manca solo l'uruguaiano, o chi per lui, per completare davvero il nuovo Bologna di Inzaghi.