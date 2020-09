Il nuovo Cagliari 2020/21: senza Nainggolan, ma con Marin. Anche Sottil verso la titolarità

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO CAGLIARI - Il Cagliari si affaccia alla nuova stagione contro il Sassuolo, una squadra certamente non banale per Eusebio Di Francesco, nuovo tecnico rossoblù. In attesa di evoluzioni di mercato, il 4-3-3 dell’abruzzese dovrebbe prevedere Cragno tra i pali, Faragò e Lykogiannis sugli esterni difensivi, con la coppia Pisacane e Walukiewicz al centro. A centrocampo il trio Nandez, Marin e Rog dietro il tridente con Joao Pedro a sinistra, Sottil a destra e Simeone al centro.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nández, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

QUELLO CHE MANCA - Riportare a casa Radja Nainggolan, rientrato all'Inter, sembra non essere più il primo obiettivo di Carta. Diego Godin è improvvisamente diventato la priorità numero uno per l'ambizioso club sardo, che oggi dovrebbe accogliere anche Tripaldelli, risolvendo così il problema della fascia destra e salutando Romagna. Da capire il futuro di Leonardo Pavoletti e Luca Ceppitelli.