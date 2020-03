Il nuovo calendario del Torino: il derby l'11 aprile, poi Brescia e Inter

Ufficiali date e orari fino alla 28° di A

Il Torino giocherà le prossime due gare a porte chiuse in casa: Udinese e Parma. Due scontri senza il sostegno dei tifosi per una formazione in difficoltà che poi alla riapertura prevista avrà una doppietta da brividi: Lazio in casa e poi il derby contro la Juventus all'Allianz Stadium.

14 marzo Torino-Udinese

18 marzo Torino-Parma

22 marzo Cagliari-Torino

5 aprile Torino-Lazio

11 aprile Juventus-Torino

19 aprile Torino-Brescia

22 aprile Inter-Torino

26 aprile Torino-Genoa

3 maggio Fiorentina-Torino

10 maggio Torino-Hellas Verona

13 maggio SPAL-Torino

17 maggio Torino-Roma

24 maggio Bologna-Torino