Il nuovo calendario dell'Atalanta: così la Juventus non sarà dopo i quarti Champions

Ufficiali date e orari fino alla 28° di A

L'Atalanta riparte la corsa verso il sogno Champions, pure con gli ottavi in corso contro il Valencia e col vantaggio dell'andata giocata in casa. Due partite di Serie A per la Dea, la discussa partita contro la Lazio si terrà il 15. Niente impegni in questo fine settimana per la formazione di Gian Piero Gasperini. Al momento, in mezzo agli eventuali quarti di Champions, ci sarebbe la gara contro il Cagliari.

10 marzo Valencia-Atalanta

15 marzo Atalanta-Lazio

22 marzo Udinese-Atalanta