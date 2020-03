Il nuovo calendario dell'Udinese: ora la Fiorentina. Napoli e Juve a maggio

Ufficiali date e orari fino alla 28° di A

Il valzer della Serie A dell'Udinese riprenderà con la gara di domenica pomeriggio contro la Fiorentina alla Dacia Arena. Due gare a porte chiuse per il club di Pozzo, quella coi viola e poi l'Atalanta il 22. In mezzo c'è il Torino di Longo, in cerca di punti per riprendersi dalla crisi delle ultime settimane.

8 marzo Udinese-Fiorentina

14 marzo Torino-Udinese

22 marzo Udinese-Atalanta

5 aprile Roma-Udinese

11 aprile Udinese-Genoa

19 aprile SPAL-Udinese

22 aprile Udinese-Sampdoria

26 aprile Udinese-Lazio

3 maggio Napoli-Udinese

10 maggio Udinese-Juventus

13 maggio Cagliari-Udinese

17 maggio Udinese-Lecce

24 maggio Sassuolo-Udinese