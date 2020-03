Il nuovo calendario della Samp: maggio di fuoco col derby subito prima della Juve

vedi letture

Ufficiali date e orari fino alla 28° di A

Con Inter-Sampdoria ancora da calendarizzare per le date full dei nerazzurri, è comunque un finale denso d'impegni per la formazione di Claudio Ranieri in piena lotta per la salvezza. Due gare importanti, proprio in questa chiave, si giocheranno ora senza tifosi: Verona e Bologna. A maggio giorni di fuoco: derby il 10, Juventus il 13.

8 marzo Sampdoria-Hellas Verona

15 marzo Roma-Sampdoria

21 marzo Sampdoria-Bologna

5 aprile Lecce-Sampdoria

11 aprile Sampdoria-SPAL

19 aprile Atalanta-Sampdoria

22 aprile Udinese-Sampdoria

26 aprile Sampdoria-Cagliari

3 maggio Parma-Sampdoria

10 maggio Sampdoria-Genoa

13 maggio Juventus-Sampdoria

17 maggio Sampdoria-Milan

24 maggio Brescia-Sampdoria

* - Inter-Sampdoria ancora da calendarizzare