Il nuovo Crotone 2020/21: centrocampo rivoluzionato, subito le chiavi a Cigarini

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO CROTONE - Sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici della scorsa stagione Giovanni Stroppa. Mancherà Cuomo per infortunio, al suo posto dentro Magallan che competerà il terzetto con Marrone e Golemic. In cabina di regia ci sarà invece Cigarini, spalleggiato da Benali ed uno tra Henrique e Zanellato, con il brasiliano in vantaggio nel ballottaggio. Sugli esterni Rispoli a destra e Molina dall’altra parte. In attacco il collaudato tandem Messias-Simy, con Riviere pronto a subentrare a gara in corso.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Henrique, Cigarini, Benali, Molina; Messias, Simy.

QUELLO CHE MANCA - Per l'attacco piace Sebastiano Esposito, perché il Crotone vuol fare almeno un'altra punta. Tra gli altri nomi, Diego Farias del Cagliari e Samuel Di Carmine dell'Hellas. Obiettivi sugli esterni: idea Arkadiusz Reca dell'Atalanta, ma gli arrivi già conclusi sono già moltissimi.