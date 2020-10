Il nuovo Cuadrado: "Con Sarri mi sono abituato più a difendere, lo stesso adesso con Pirlo"

"Cosa ci chiede Andrea Pirlo? Cerchiamo di fare quello che ci dice lui e la maniera in cui possiamo far male gli avversari. Ma le altre squadre, quando vedono la Juventus, tirano fuori anche qualcosa in più". Intervista a Sky Sport per Juan Cuadrado, il quale tra le altre cose parla del lavoro personale: "Dall'anno scorso sono abituato più a difendere, ho lavorato molto su questo con Sarri. Ora anche con Pirlo lo sto facendo, per fare ciò che mi chiede ed essere un valore aggiunto quando mi spingo in attacco. Piano piano troviamo la miglior forma per poter essere pericoloso e aiutare la squadra".