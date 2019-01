© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfred Duncan è il nuovo top player del Sassuolo. In passato, i titoli dei giornali guardavano ai neroverdi per Domenico Berardi, adesso è il ghanese a prendersi l'attenzione di tutti, anche perché il suo rendimento pare essere in costante crescita. Il centrocampista di De Zerbi coniuga forza e velocità a una capacità di creare occasioni da gol ampiamente sopra la media. Basti pensare che nelle sue ultime cinque partite, ha preso parte attiva in sei gol, segnandone 3 e fornendo altrettanti assist.

Un calciatore che giustamente sta attirando le attenzioni delle big italiane e di quelle estere, soprattutto in Premier. Un giocatore che è destinato in futuro a calcare palcoscenici europei con continuità e che, considerando le super valutazioni determinate dal calciomercato post Neymar, a fine stagione potrà valere cifre superiori ai 25 milioni di euro. Il Milan gli strizza l'occhio da un po' di tempo, come del resto ha fatto per settimane al compagno infortunato Sensi. Il dg Carnevali ne ha parlato anche recentemente, dichiarando che in molti si stanno interessando in vista di giugno, e le sue prestazioni giustificano questi rumors.

Anche oggi è entrato dalla panchina perché acciaccato, ma appena sceso in campo ha subito fatto cambiare marcia alla mediana del Sassuolo. Il suo assist per Matri, un cross d'esterno che ha pescato il compagno tutto solo in area, ha dimostrato ancora di più quanto stia crescendo anche nei valori tecnici. Se da qui a fine stagione riuscirà a mantenere questo carattere determinante anche ai fini offensivi, l'ultimo gradino della maturazione sarà stato scalato e, finalmente, a 25 anni, sarà pronto per spiccare il volo.