Il nuovo Insigne scalda il San Paolo. Un gol e mezzo: rinascita definitiva

Il Napoli è rinato con le vittorie contro Lazio in Coppa Italia e contro la Juve in campionato e il giocatore che più si incarna in questa nuova vita della squadra di Gattuso è senza ombra di dubbio Lorenzo Insigne. Suo il gol che ha regalato agli azzurri la semifinale della competizione nazionale, suo il tiro che ha portato alla rete di Zielinski questa sera e sua la rete del 2-0 con uno splendido tiro al volo. Tre indizi fanno una prova e la prova è che il Napoli ha il suo condottiero in campo, con la fascia al braccio, capace anche di trasformare i fischi in applausi nel giro di pochi giorni. Adesso verrà il difficile per i partenopei, visto che per la definitiva guarigione serviranno le vittorie anche con squadre meno blasonate rispetto proprio a Lazio e Juventus.

Con il rientro degli infortunati, Koulibaly, Allan e Mertens su tutti, Gattuso avrà poi anche più scelta ma sicuramente non potrà rinunciare a questo Insigne, capace di trascinare la squadra come forse non aveva mai fatto nella sua carriera. La stagione è ancora tutta da giocare e se da una parte sembra praticamente impossibile che gli azzurri possano tornare in corsa per la Champions, visti i 12 punti di distanza dalla Roma quarta in classifica, per quel che riguarda l'Europa League il discorso è apertissimo. Poi ci sono Champions League e Coppa Italia: se il Napoli riuscirà a lasciarsi alle spalle il periodo complicato potrà raddrizzare questa stagione, puntando sul suo capitano, vera immagine del nuovo corso.