Il nuovo Milan di Gazidis e Rangnick: modello Red Bull, possibile sinergia col Lille

In merito al possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Modello Red Bull, sinergia Lille". Il tecnico tedesco, che dalla scorsa estate è diventato il responsabile dell’area calcio della Red Bull che comprende RB Lipsia, Salisburgo, New York Red Bulls e Red Bull Brasil, piace molto all'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis perché il suo profilo ricorda quello di un allenatore-manager all’inglese come Arséne Wenger, ex collega dello stesso all'Arsenal. Il fondo Elliott, dal canto suo, non ha una rete come quella della Red Bull, ma ha sostenuto finanziariamente il Lille e quindi chissà che non possa nascere una sinergia proprio tra il 'Diavolo' e il club francese.