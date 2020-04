Il nuovo Milan parlerà azzurro: tornerà Pobega e nel mirino c'è Ricci dell'Empoli

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul nuovo obiettivo del Milan per il centrocampo. Si tratta del 2001 Samuele Ricci dell'Empoli, ventidue presenze ufficiali in stagione nonostante la giovanissima età. Ha già conquistato il tecnico Pasquale Marino: contratto in scadenza nel 2002, è con forza sul taccuino del club rossonero che dalla Serie B riporterà a Milanello anche Tommaso Pobega, ora in prestito al Pordenone.