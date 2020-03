Il nuovo Napoli in 80 giorni. E Gattuso ha superato il numero di successi stagionali di Ancelotti

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino pone l'accento sul rendimento dell'ultimo periodo del Napoli di Gennaro Gattuso, sottolineando come il tecnico abbia trovato la ricetta giusta durante queste settimane.

Meglio di Ancelotti - Gli azzurri di Gattuso contro il Torino hanno infatti conquistato la nona vittoria della nuova gestione rilanciandosi fortemente in campionato dopo la notte speciale in Champions League contro il Barcellona. Le reti di Manolas e Di Lorenzo hanno aiutano il nuovo Napoli che ha già fatto meglio di quello di Carlo Ancelotti in termini di numeri. Nove le vittorie di Gattuso tra campionato e Coppa Italia, otto quelle portate a casa da Ancelotti nelle 21 gare giocate fino a dicembre. Insomma, impossibile non notare il cambio di marcia dopo quello in panchina.