Il nuovo protocollo è nelle mani del Cts. La Serie A aspetta il responso per allenarsi in gruppo

Il famoso protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo continua a rimbalzare da una stanza all’altra. Pallone, politica e scienza che si mischiano e non riescono a trovare l’alchimia. O meglio, non ci sono riusciti fin qui. Il “vecchio protocollo” con le indicazioni stringenti del Cts è stato bocciato dalla Lega di Serie A che nelle scorse ore ha ribattuto un proprio testo da far esaminare a governo, Ministero dello Sport, della Salute e appunto Cts. Nelle scorso ore FIGC e Serie A lo hanno trasmetto al ministro Vincenzo Spadafora, il quale nella giornata di ieri ha provveduto a girarlo al pool di scienziati creato dal governo. La palla adesso è in mano al Cts, da sempre più che prudente verso la ripresa anche solo degli allenamenti di squadra. La speranza per i club di Serie A è che sfruttando l’ingresso nella fase 2 e, si spera, il continuo calo di morti e contagiati, si possa arrivare ad un ammorbidimento delle direttive trasmesse dalla scienza al governo: in particolare, ricordiamo, i temi spinosi erano quelli riguardanti la quarantena (singola o di gruppo) in caso di nuovo positivo e la responsabilità di medici sociali e club.

Nelle prossime ore, fra oggi e domani, dovrebbe arrivare il responso tanto atteso e, conseguentemente, la risposta del Ministero dello Sport.

