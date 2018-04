Il nuovo ruolo di CR7, l'importanza di Zidane e dell'italiano Pintus

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mundo Deportivo racconta il momento in cui Zinedine Zidane ha convinto Cristiano Ronaldo a diventare un numero nove. Kylian Mbappé era sulle prime pagine dei quotidiani vicini al Real Madrid, indicato come erede del portoghese e con Florentino Perez pronto a sborsare 160 milioni di euro per averlo. Zidane disse a Cristiano Ronaldo che il futuro era nei suoi piedi e che, per prolungare il suo regno, avrebbe dovuto fare un'evoluzione. Non tecnica, quanto tattica, ovvero passare al ruolo di centravanti. Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid, ha così disegnato un piano speciale per migliorare l'esplosività di CR7 nelle corte distanze, nell'area piccola. La potenza di salto, anche in quello 'statico'. Un alleato importante è stato Karim Benzema che tatticamente si è sempre, come ieri, messo al servizio del portoghese e che coi suoi movimenti ha permesso a Cristiano Ronaldo di accentrarsi, preservandone le energie e migliorandone le specifiche da nueve. Tutti i compagni, da Isco ad Asensio, hanno fatto e si sono sempre detti pronti, anche a Zinedine Zidane, di voler fare del proprio meglio per aiutare CR7 nel nuovo ruolo. La preparazione fisica di Pintus, inoltre, sembra volta a far arrivare Cristiano Ronaldo al top per la finale di Champions e per il Mondiale di Russia 2018.