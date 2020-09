Il nuovo Sassuolo 2020/21: Haraslin titolare, in difesa Chiriches affianca Ferrari

vedi letture

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO SASSUOLO - In casa neroverde, mister De Zerbi riparte dal consueto 4-2-3-1 con Consigli tra i pali. In difesa i ballottaggi sono diversi: Toljan-Muldur sulla fascia destra, Kyriakopoulos-Rogerio sulla corsia mancina, ma anche Marlon-Ferrari al centro della difesa. Chiriches sta bene e dovrebbe essere certo del posto. Squalificato Peluso. In mezzo al campo da verificare le condizioni di Locatelli, assente contro il Pisa: se non dovesse farcela, accanto a Obiang, ci sarebbe spazio per Bourabia (anche Magnanelli è infortunato). In avanti Berardi e Caputo sicuri del posto, così come Djuricic, in vantaggio su Defrel. Sulla sinistra è ballottaggio Haraslin-Traoré per rimpiazzare Boga, assente a causa del Covid.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

QUELLO CHE MANCA - In entrata, i neroverdi valuteranno il possibile arrivo di altri giocatori giovani e funzionali al progetto. Monchu del Barça B piace ed è più che un'idea, mentre a centrocampo attenzione al profilo di Pobega, ex Pordenone di proprietà del Milan: l'arrivo di Romagna copre invece il buco in difesa. Per quanto riguarda le uscite, tutto dipende dalle offerte: Romagna e Boga saranno sacrificati solo in caso di proposta irrinunciabile.