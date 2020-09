Il nuovo Spezia 2020/21: Galabinov guida l'attacco, al suo fianco Gyasi e Mastinu

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stanissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO SPEZIA - Posticipato l’esordio in Serie A alla seconda giornata, lo Spezia di Vincenzo Italiano calcherà il prato del Manuzzi di Cesena per la prima volta nella sua storia in massima serie contro il Sassuolo. Per l’esordio delle aquile, Mister Italiano dovrebbe schierare un mix tra le certezze dello Spezia che ha conquistato la A e i nuovi acquisti, facendo i conti con le squalifiche di Terzi e Maggiore. In porta ecco la prima novità con Zoet, il primo nuovo acquisto, alle spalle di Ismaijli e di Erlic. Sulle fasce sicuro di una maglia Sala, che potrebbe giocare a sinistra con Ferrer titolare a destra. A centrocampo le cose si complicano, vista la squalifica del numero 25: Ricci agirà in cabina di regia, con Bartolomei e Luca Mora ai suoi lati. Davanti, Galabinov e Gyasi certi di una maglia, con Mastinu al momento titolare sulla fascia destra.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismaijli, Erlic, Sala; Mora, M. Ricci, Bartolomei; Mastinu, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

QUELLO CHE MANCA - Il nuovo direttore Meluso cerca rinforzi in ogni reparto, ma al momento sembra essere l'attacco il reparto con più esigenze di restyling. Juan Iturbe è un sogno possibile, serve l'accordo col Pumas. Non così facile la conferma di M'Bala Nzola, di proprietà del Trapani e nel mirino anche del Crotone.