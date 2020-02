La Stampa oggi in edicola dedica ampio spazio a Moreno Longo e alla sua nuova missione: risollevare il Toro dopo un periodo terribile. Per farlo il tecnico potrà contare su una rosa ricca di alternative e potrebbe anche cambiare modulo: il 3-5-2 è una opzione ancora valida, con Zaza (e non Verdi) al fianco di Belotti, mentre centrocampo e difesa dovrebbero ricalcare pressapoco quelle standard di Mazzarri. Attenzione però anche al possibile passaggio al 4-3-3, con Ansaldi, Nkoulou, Izzo e De Silvestri sulla linea difensiva, mentre Lukic, Rincon e Baselli agirebbero come mezzali, lasciando a Verdi e Berenguer il compito di innescare Belotti.