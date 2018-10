Il nuovo turco che avanza: la Fiorentina prova a stringere per Yusuf Yazici

© foto di Marco Conterio

Negli ultimi anni il calcio turco ha messo in mostra tanti giovani di talento, non ultimo quel Cengiz Under che tanto bene sta facendo alla Roma. Yusuf Yazici è uno di quelli in rampa di lancio e la Fiorentina, col suo ds Pantaleo Corvino, lo segue da vicino da almeno un anno e mezzo. E nelle ultime ore, come vi abbiamo raccontato ieri, c'è stato un ulteriore avvicinamento con le parti che si sono viste per capire i margini di fattibilità: il Trabzonspor, per il suo cartellino, chiede non meno di 20 milioni di euro. Cifra improbabile per le casse gigliate ma che potrebbe essere limata dal lavoro degli intermediari e dalla voglia del giocatore di provare il salto in Serie A.

Trequartista o esterno classe '97, Yazici fa della qualità tecnica una delle sue principali peculiarità. Senza disdegnare il gol, come dimostrano i 10 centri (e 5 assist) della scorsa stagione col club di Trebisonda. Di contro c'è un carattere ancora da smorzare, almeno sul terreno di gioco, e una crescita tattica da completare. La Fiorentina sarebbe ben disposta a concedergli tempo e spazio se i 20 milioni richiesti dovessero scendere, anche se la concorrenza non manca: in Italia è stato seguito da Milan, Torino e Roma, all'estero piace in Germania e a tanti club di Premier League.