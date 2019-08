© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, Miljenko Coric, padre di Ante Coric, ha commentato il passaggio del giovane centrocampista croato all'Almeria: "Non so perché non abbia praticamente giocato nel corso della stagione, questo dovete chiederlo alla Roma. Ante è molto contento del suo trasferimento in prestito all’Almeria. Anche noi come famiglia siamo soddisfatti del suo trasferimento perché potrà giocare con regolarità. Poi il futuro andrà valutato con attenzione: Ante ha ancora un contratto con la Roma di quattro anni. Non c’è fretta".