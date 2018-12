Il padre di De Ligt: "Juve una possibilità. Decideremo nei prossimi mesi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs De Ligt è uno dei nomi più caldi del mercato della Juventus. Difensore centrale 19enne, capitano dell'Ajax e titolare della Nazionale olandese, è stato premiato ieri con il 'Golden Boy' a Torino e suo padre, Frank, ha parlato del suo futuro anche in chiave juventina: "La Juve può essere una possibilità, ma non è l'unica squadra interessata. Adesso siamo concentrati sulla stagione con l'Ajax. Torino è una bella città, ero venuto anche a giugno per la partita dell'Olanda. Nei prossimi mesi, io, mio figlio e Raiola, prenderemo la decisione migliore per il suo futuro". A riportarlo è Tuttosport.