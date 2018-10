Il padre di Dragowski: "Forse andare alla Fiorentina è stato un errore"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Giacomo Morini

Dariusz Dragowski, padre del portiere polacco della Fiorentina, dopo la prima convocazione nella nazionale maggiore della Polonia ha parlato così a sportowefakty.wp.pl della situazione attuale di suo figlio: "Non smetto di chiedermi se andare alla Fiorentina sia stato un errore. Ma ancora non posso rispondermi. Da una parte, Bart non ha giocato molto. Dall'altra, ha incontrato un ambiente diverso, parla l'italiano benissimo. Ha imparato molte cose in questi anni in viola: c'è competizione, e non giocherà sempre. All'inizio ogni cosa lo infastidiva, ora ha iniziato a affrontare la vita in modo diverso". Il sito polacco aggiunge che nelle partite che ha giocato Dragowski ha difeso molto bene, ma è tornato in panchina quando Lafont ha recuperato. E ciò significa che non ci sono grandi prospettive a Firenze. In estate il classe '97 voleva andare in prestito, ma non ne uscì nulla. Ora deve aspettare la finestra del mercato invernale".