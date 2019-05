Il padre di Elmas chiarisce: "Piace in Italia, decideremo col club"

Eljif Elmas e il futuro. Il talento macedone del Fenerbahce è nel mirino di grandi club e il padre del giocatore, Xhevat Elmas, anche procuratore del ragazzo, ha fatto chiarezza con Makfudbal. "Dopo tante speculazioni sul futuro, è giunta l'ora di fare chiarezza: intanto voglio specificare che tanti stanno parlando a nome del ragazzo senza averne il diritto. L'agente di Eljif sono io e il mio socio Nikola Gjoshevski. L'agente per l'Italia è invece George Gardi. E' l'unica persona autorizzata a parlarne in Italia. Il mercato? Confermo che piace in Italia, ma anche in Inghilterra, Spagna, Germania. Ha un contratto con il Fener fino al 30 giugno del 2022 e per questo tutte le negoziazioni saranno fatte in accordo con il club. Decideremo con loro e sceglieremo quel che sarà meglio per entrambi".