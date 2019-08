Jorge Higuain, padre dell'attaccante bianconero Gonzalo, ha parlato del possibile futuro del figlio nella Juventus, intervenendo a Radio Continental Corrientes: "Mi piacerebbe che finisse la carriera al River Plate, come tutta la famiglia. Con Gallardo c'è un ottimo rapporto, sarebbe bello concludere con lui. Ma in Italia si trova bene, è felice. Ha un rapporto speciale con i tifosi e la dirigenza, è in buon momento per chiudere la sua carriera con la Juventus, con cui ha ancora due anni di contratto".