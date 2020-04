Il padre di Higuain scaccia via ogni dubbio: "Rispetterà il suo contratto con la Juventus"

vedi letture

Quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain? A chiederlo a suo padre Jorge, dopo giorni di rumors e indiscrezioni su una possibile rottura coi bianconeri e il tanto vociferato - almeno in Argentina - ritorno del 'Pipita' al River Plate, è stato LM Neuquén: "Non è vero tutto ciò che si sta dicendo su mio figlio. Gonzalo resterà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto. Rispetterà il suo accordo coi bianconeri", le parole del 'Pipa'. "Una volta onorato il suo contratto - la chiosa -, Gonzalo avrà la possibilità di scegliere e prendere la decisione che preferisce. Salvo colpi di scena, questo è ciò che succederà. Mio figlio non vuole lasciare un club che ama molto e in cui è benvoluto dalla gente".