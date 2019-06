© foto di Imago/Image Sport

Calcionapoli24 ha intervistato Wilson James Rodriguez Bedoya, padre di James, dieci del Real Madrid che è sempre più vicino al Napoli. "Con Ancelotti c'è stato fin da subito molto rispetto: gli è riconoscente per quello che ha fatto, sa come valorizzarlo e questo ha contrinuito al fatto che avessero una grande amicizia. L'ho sentito di recente, credo che un nuovo cambio sia quello che serva alla sua carriera adesso. A Napoli c'è Ospina, poi, ed è un club molto importante. Per lui è la soluzione migliore".