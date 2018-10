Il padre di Ospina: "Spero resti a Napoli. I compagni si fidano di lui"

Fonte: TuttoNapoli

Hernan Ospina, papà del portiere colombiano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Davvero una grande gara ieri, c’era grande attenzione per questa sfida, i campioni del Liverpool sono molto conosciuti ma il Napoli li ha limitati benissimo, e David per fortuna ha avuto poco lavoro. Lo sento sempre dopo le partite, era molto felice ieri, qui in Colombia è quasi un idolo e cerco sempre di trasmettergli tutto il nostro sostegno. David è sempre stato molto bravo nelle uscite e anche con i piedi, da ragazzino era un attaccante e segnava più gol di tutti, anche la squadra ormai vedo che si fida delle sue doti. Speriamo resti a Napoli, è molto felice in Campania, ha ritrovato quello spazio e quella fiducia che aveva perso a Londra, ci auguriamo sia uno dei protagonisti della stagione degli azzurri. Nonostante ci fossero tante gare importanti ieri qui in Colombia tutti mi chiedevano l’orario del match del Napoli, gli azzurri sono una delle più grandi squadre in Italia, e la presenza di David rende il Napoli ancora più simpatico qui".