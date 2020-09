Il padre di Petagna: "Dà fastidio leggere che il Napoli lo cederà. Ricevute rassicurazioni"

Il padre di Andrea Petagna ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Marte' e sulla possibilità di un immediato divorzio tra suo figlio e il Napoli ha risposto così: "Io credo che lui sia convinto o comunque abbia avuto delle rassicurazioni in merito. Chiaramente non ci fa molto piacere vedere che tutti si affrettano a scrivere il contrario. Non è una novità, ci siamo abituati - ha detto -. Però Andrea vuole iniziare quest’avventura e sinceramente lui non si lamenta, né ha detto nulla a proposito. Non fa piacere a noi leggere queste cose, si fa sempre fatica ad abituarsi. Noi siamo una famiglia vissuta nello sport e nel calcio in particolare, sappiamo come funziona e non ci meravigliamo di questo. Alla fine siamo abbastanza preparati", ha detto Euro Petagna.