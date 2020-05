Il pallone torna a rotolare. Ripartiti tre campionati in Europa e una coppa in Asia

È tornato il calcio in alcuni paesi in questo weekend appena concluso: è ripartito il campionato in Repubblica Ceca (con Teplice-Slovan Liberec 2-0), Ungheria (con Ferencvaros-Debrecen 2-1) e Armenia (tre partite), mentre in Vietnamsi sono disputati alcuni incontri della coppa nazionale. Il massimo campionato, la V-League, rivedrà la luce il 5 giugno dopo quasi tre mesi dalla sospensione.