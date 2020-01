Il papà di Cavani: "Il club lo tratta ingiustamente". E il PSG lo esclude

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani vuole lasciare subito il Paris Saint-Germain e sta forzando la mano per la cessione. In scadenza di contratto col club campione in carica in Ligue 1, il centravanti classe '87 ha l'accordo con l'Atletico Madrid, come confermato dal suo papà Luis ai microfoni di El Chiringuito: "Abbiamo ricevuto offerte da Inghilterra, Germania e Stati Uniti, ma ci sono diversi fattori che ci hanno spinto ad accordarci con l'Atletico Madrid. Vorrei che proseguisse la sua carriera lì, ma dovesse restare al PSG sarà solo fino a giugno. Tuchel ha detto di aver bisogno di lui e l'argomento è delicato, perché credo che la loro principale paura sia quella di ritrovarselo di fronte in Champions League".

Nel corso dell'intervista Luis Cavani ha poi attaccato il PSG, che lo ha utilizzato solo per pochi minuti in questa prima parte di stagione: "Nelle ultime gare è sceso in campo solo per sei minuti, credo che il club lo stia trattando ingiustamente".

Dichiarazioni forti, a cui non ha fatto seguito alcuna replica ufficiale. Anche se, questa mattina, il PSG ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa di Lega e il nome di Cavani non è presente.