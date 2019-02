Il papà di Hamsik: "Scorso anno frustrato e infelice per il 2° posto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Richard Hamsik, padre di Marek, ha rilasciato un'intervista ai media slovacchi per parlare dell'imminente trasferimento di suo figlio dal Napoli al Dalian Yifang: "Non c'è ancora nulla di ufficiale, nel calcio mai dire mai ma spero sarà tutto completo in 48 ore. La trattativa va per le lunghe perché solo ieri è cominciato il nuovo anno cinese. Marek lo scorso anno era frustrato e infelice per la mancata vittoria dello scudetto. Se la Juve non avesse vinto con l'Inter, la situazione sarebbe stata diversa. Purtroppo per il Napoli c'è stato solo il secondo posto. Quest'anno era preoccupato di non poter giocare più con continuità e ha deciso di cambiare maglia. In estate l'allenatore lo aveva convinto a restare ma poi s'è ripresentata la Cina, non avrebbe mai accettato altre offerte".