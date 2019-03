Il papà di Piatek: "Futuro? Dal 2023 si vedrà. Il Milan stia al passo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Impatto devastante, quello di Krysztof Piatek in Serie A. Prima con la maglia del Genoa, poi con quella del Milan. Il papà dell'attaccante rossonero ha parlato attraverso Sportweek. "Vuole portare la squadra in Champions poi, alla scadenza del contratto nel 2023, si vedrà. Vede il cambiamento come indispensabile per il processo di crescita. Ma se il Milan saprà stargli al passo, crescendo insieme a lui, diventa impossibile dire se e quando le strade si divideranno". Quella del padre del bomber polacco non è di certo una minaccia, il Milan e Elliott sono dello stesso avviso: prima si torna in Champions e poi di nuovo ai vertici.