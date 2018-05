Il Papu sulla vicenda Biglia: "Sono stufo, non c'era alcuna malafede"

© foto di Federico Gaetano

Alejandro Gomez ha parlato a TyC Sports a proposito del fallo commesso nella gara Atalanta-Milan su Lucas Biglia. Il colpo ha provocato la frattura di due vertebre lombari: "Mi sono stufato, chi mi accusa che esca allo scoperto e dica che l'ho fatto in mala fede, che dica che l'ho fatto perché non ero fra i convocati... chiunque pensa questo dice una falsità. Sono stanco di questo argomento. E' stato semplicemente un fatto sfortunato fra due argentini. Cercavo di prender eil pallone, che era in alto, e il mio modo di saltare è sempre stato questo... Non c'era mala fede. E' successo contro un avversario, quando gioco non guardo se l'avversario è argentino, turco, venezuelano o uruguayano. Detto questo, sulle parole di Aguero preferisco non commentare, mentre capisco il fastidio di Biglia. Stava recuperando e voleva dimostrare di poter essere utile alla Nazionale".