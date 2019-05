Il paradosso dei tecnici da Champions: Spalletti guida la fila

Fonte: Sportitalia

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Dare tutto, sino all’ultima goccia di sudore, per un futuro che non ti apparterrà pur avendolo conquistato. E’ il tremendo paradosso che accomuna la quasi totalità dei tecnici impegnati ad uscire con il malloppo sottobraccio nella bagarre Champions League, in un contesto di classifica che, complici risultati e ribaltoni dell’ultimo turno, avvicina le pretendenti in un traffico ricco di colpi di scena. Il tassello della rivoluzione lo muoverà l’Inter, come stiamo raccontando da diverso tempo: i discorsi con Antonio Conte sono ben più che avviati, e al netto di potenziali inserimenti milionari dall’estero, il salentino erediterà la squadra che Spalletti sta cercando di condurre nella massima competizione europea per la seconda stagione consecutiva dopo anni di digiuno e non senza difficoltà evitabili. Ancor più complicate sono le situazioni che riguardano il Milan e la Roma: entrambe le società hanno di fatto intrapreso una svolta profonda, che non si limiterà alla guida tecnica ma potrebbe coinvolgere l’intelaiatura dell’intera struttura organizzativa, con riflessioni che non si limitano alla parte sportiva. Di fatto, però, entrambi i… passateci il termine… “dead men walking” in sella, sembrano non curarsi del futuro prossimo ed anteriore, raccogliendo i punti necessari per tenere vive le speranze e le ambizioni sino al termine della stagione. E chissà che una levata di scudi da una parte o dall’altra, in caso di Jackpot, non possa portare a scenari ad oggi impossibili da ipotizzare.

Chi non lascia ma raddoppia è Mazzarri, blindato dalla sua società al pari di Gasperini che continua però ad essere corteggiato proprio da Milan e Roma, con la variabile impazzita rappresentata da Sarri che fornisce conferme sempre meno convinte rispetto alla sua permanenza a Londra. Ironia della sorte, proprio mentre si trova a Boston, quartier generale di Pallotta… Solo un caso? A breve sapremo, nel frattempo gustiamoci questa attesa della portata principale: quell’incontro tra Agnelli ed Allegri che potrebbe far cadere tutte le convinzioni vere o presunte palesate in questi giorni di mercato anticipato.