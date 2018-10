Il paradosso del Parma senza stelle: 2^ impresa con Gervinho-Inglese out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque dei sette gol fino a ieri realizzati dal Parma portano la firma di Gervinho e Roberto Inglese: era dunque naturale pensare ad una squadra in difficoltà per quanto riguarda la fase offensiva al cospetto del Genoa, in casa di una squadra con la migliore difesa interna della Serie A e che a Marassi aveva collezionato solo successi. Tre gol, come mai era capitato in questa stagione, per un successo che manda i tifosi in estasi ma che non apre prospettive di classifica diverse, non certo dopo due mesi di campionato.

"E' importante per me coinvolgere più giocatori possibile" ha detto Roberto D'Aversa in conferenza stampa post-partita e c'è da credergli, visto quanto fatto dal Parma oggi e in generale in questa stagione di rientro in Serie A: perché con l'indisponibilità dell'ivoriano e dell'ex Chievo, il tecnico abruzzese ha ritrovato un Siligardi a livelli stellari e riabbracciato Ceravolo, sbloccatosi dopo otto anni dal suo ultimo gol in Serie A. Un gol che arriva all'ottava giornata, quasi inspiegabilmente per il fiuto mostrato dall'ex Benevento nella scorsa stagione, in cui è risultato decisivo per l'accelerazione finale che ha riportato il Parma in Serie A. Con dieci assenti e una concretezza quasi soprannaturale, il Parma ha messo altri pesantissimi punti in cascina, sfruttando al massimo quanto il club ha saputo costruire in estate (o mantenere dall'anno passato).